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        Türkeli ve Erfelek'te Muhtarlar Günü kutlandı

        Türkeli ve Erfelek ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:50 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:59
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        Türkeli ve Erfelek'te Muhtarlar Günü kutlandı
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        Türkeli ve Erfelek ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Türkeli’de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, Türkeli Muhtarlar Derneği Başkanı Satı Gürel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gürel, törende yaptığı konuşmada, muhtarların yaptıkları görev icabı devletin kurumsal temsilcileri olduğunu söyledi.

        Devlet ile millet arasında köprü vazifesi gören muhtarların demokrasi açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Gürel, şunları kaydetti, "Gerek milleti gerekse devleti temsil eden önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyor ilçemizde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum." dedi.

        Erfelek ilçesinde ise Musa Can Meydanı’nda yapılan törende, Erfelek Muhatlar Derneği Başkanı Bahattin Bozkurt Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Tören, Bozkurt'un günün anlam ve önemini belirten konuşması ile son buldu.

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