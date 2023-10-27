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        Ayancık'ta Bayrak Yürüyüşü düzenlendi

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Sinop'un Ayancık ilçesinde Bayrak Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 23:07 Güncelleme: 27.10.2023 - 23:07
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        Ayancık'ta Bayrak Yürüyüşü düzenlendi
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        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Sinop'un Ayancık ilçesinde Bayrak Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Maltepe Mevkisinde vatandaşların katılımıyla Türk bayrakları açılarak gerçekleştirilen yürüyüş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Yürüyüş, saygı atışının ardından yakılan meşaleler ile sona erdi.

        Yürüyüşe ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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