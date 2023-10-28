Boyabat'ta "Spor ve Oyun Şenliği" yapıldı Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Spor ve Oyun Şenliği" gerçekleştirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Spor ve Oyun Şenliği" gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda çocuk ve gençlere yönelik çeşitli spor dalında yarışmalar ve oyunlar oynandı.

Şenliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, çocukların oyun ve yarışmalarını izledi. Çocuklar ve velileriyle sohbet eden Yılmaz, çocuklara hem derslerinde hem de sportif ve kültürel etkinliklerde başarılar diledi.

Boyabat Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Erdem, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Hem geleneksel oyunları, çocukluğumuzda oynadığımız oyunları yarınlara aktarmak hem de profesyonel kurslarımızın küçük prototipine gençlerimizi davet etmek istedik." dedi.