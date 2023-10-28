Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta "Spor ve Oyun Şenliği" yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Spor ve Oyun Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 07:11 Güncelleme: 28.10.2023 - 07:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta "Spor ve Oyun Şenliği" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Spor ve Oyun Şenliği" gerçekleştirildi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda çocuk ve gençlere yönelik çeşitli spor dalında yarışmalar ve oyunlar oynandı.

        Şenliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, çocukların oyun ve yarışmalarını izledi. Çocuklar ve velileriyle sohbet eden Yılmaz, çocuklara hem derslerinde hem de sportif ve kültürel etkinliklerde başarılar diledi.

        Boyabat Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Erdem, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Hem geleneksel oyunları, çocukluğumuzda oynadığımız oyunları yarınlara aktarmak hem de profesyonel kurslarımızın küçük prototipine gençlerimizi davet etmek istedik." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Ayancık'ta Bayrak Yürüyüşü düzenlendi
        Ayancık'ta Bayrak Yürüyüşü düzenlendi
        Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri
        Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri
        Boyabat'ta voleybol turnuvası düzenlendi
        Boyabat'ta voleybol turnuvası düzenlendi
        Sinop'ta mahkumların yaptığı eserler Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde sergilend...
        Sinop'ta mahkumların yaptığı eserler Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde sergilend...
        Ailesinin Cumhuriyet'in 100. yılı için 21 yıl önce yazdığı mektup çocukları...
        Ailesinin Cumhuriyet'in 100. yılı için 21 yıl önce yazdığı mektup çocukları...
        Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılında denizde Türk bayrağı açıldı
        Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılında denizde Türk bayrağı açıldı