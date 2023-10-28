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        Boyabat'ta 100. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı

        Boyabat ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "100. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:00 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:02
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        Boyabat'ta 100. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı
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        Boyabat ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "100. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem ile kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar yürüyüş için 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi önünde toplandı.

        Buradan Hükümet Konağı önüne kadar yürüyen yürüyüşçüler, Boyabat Belediyesinin temin ettiği minibüslere binerek ilçeye bağlı Salar köyüne gitti.

        Kaymakam Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü'nde bulunmaktan mutluluğunu duyduğunu belirterek, "İnşallah nice yüzyıllara hep birlikte erişeceğiz. Su coşkulu günümüze gölge düşürmemek için çöplerimizi doğaya atmayalım, topluca yürüyüp gruptan ayrılmayalım. Yürüyüşte bize destek veren Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

        Yürüyüşçüler, Salar köyündeki Kral Kaya Mezarı'nı ziyaretin ardından Çal Mahallesi güzergahından Kurusaray köyü piknik alanına ulaştı. Daha sonra Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı'na yürüyen grup, incelemelerde bulunup hatıra fotoğrafları çektirdi.

        İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Ersin Coşkun ve Boyabat Orman İşletme Müdürü Evren Faik Ayran, ekipleriyle yürüyüşe katılarak olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

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