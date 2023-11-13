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        Sinop - Zonguldak arası Karadeniz'de fırtına bekleniyor

        Sinop ve Zonguldak arası denizde fırtına uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:16
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        Sinop - Zonguldak arası Karadeniz'de fırtına bekleniyor
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        Sinop ve Zonguldak arası denizde fırtına uyarısı yapıldı.

        Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda Zonguldak-Sinop arasında akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 kilometre bölü saat fırtına şeklinde eseceği, Salı günü sabah saatlerinde ise fırtınanın etkisini kaybedeceği uyarısı yapıldı.

        Sinop Valiliği fırtına sebebi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunması hakkında uyarıda bulundu.

        Öte yandan Karadeniz'de yol alan uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, fırtına riski nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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