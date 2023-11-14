Saraydüzü Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde belediye ekiplerince asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde belediye ekiplerince asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Saraydüzü Belediye Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince ana cadde ve ara sokaklarda kaldırım, bordür ve sıcak asfalt çalışmaları yürütülüyor.
Belediye Başkanı Hasan Peker, ilçe merkezinde sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, "Saraydüzü'müzün güzelliğine güzellik katacak çalışmalarımızla ilçemizi marka şehir yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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