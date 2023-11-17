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        Ayancık'ta 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün adı gençlik merkezine verildi

        Ayancık ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Can Açıkgöz'ün adı gençlik merkezine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:42 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:03
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        Ayancık'ta 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün adı gençlik merkezine verildi
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        Ayancık ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Can Açıkgöz’ün adı gençlik merkezine verildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile ismi değiştirilen gençlik merkezinde tabela açılış programı gerçekleştirildi.

        Programa Kaymakam Recep Hasar, şehidin yakınları, protokol üyeleri ve gençler katıldı.

        İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak’ın duasının ardından tabela açılışı gerçekleştirildi.

        Hukuk fakültesi öğrencisi Açıkgöz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

        Galeri
        Galeri

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