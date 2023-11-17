Ayancık'ta 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün adı gençlik merkezine verildi

Ayancık ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Can Açıkgöz’ün adı gençlik merkezine verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile ismi değiştirilen gençlik merkezinde tabela açılış programı gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Recep Hasar, şehidin yakınları, protokol üyeleri ve gençler katıldı.

İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak’ın duasının ardından tabela açılışı gerçekleştirildi.

Hukuk fakültesi öğrencisi Açıkgöz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.