Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı Sinop'un merkez ve bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00'e kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

Sinop'un merkez ve bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00'e kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 01.00-18.00 saatlerinde elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.