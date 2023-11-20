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        Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

        Sinop'un merkez ve bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00'e kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 02:00 Güncelleme: 20.11.2023 - 02:00
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        Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
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        Sinop'un merkez ve bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00'e kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

        Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 01.00-18.00 saatlerinde elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.

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