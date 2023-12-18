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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:13
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Durağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce bir adrese yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

        Adreste yapılan aramalarda, 40 uyuşturucu hap ve 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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