Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Durağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce bir adrese yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda, 40 uyuşturucu hap ve 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
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