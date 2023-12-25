Sinop'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı ATV'nin sürücüsü kaza yaptı Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki ATV aracına saldırılan sahipsiz köpekler kazaya neden oldu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki ATV aracına saldırılan sahipsiz köpekler kazaya neden oldu.

Türkeli ilçesinde Beşir Y, 57 AAD 328 plakalı ATV aracıyla seyir halindeyken, Güzelkent köyünde yola çıkan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu ATV köpeklerden birine çarparak devrildi, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Köpeklerin saldırması ve kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.