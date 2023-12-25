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        Sinop'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı ATV'nin sürücüsü kaza yaptı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki ATV aracına saldırılan sahipsiz köpekler kazaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 12:56 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:56
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        Sinop'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı ATV'nin sürücüsü kaza yaptı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki ATV aracına saldırılan sahipsiz köpekler kazaya neden oldu.

        Türkeli ilçesinde Beşir Y, 57 AAD 328 plakalı ATV aracıyla seyir halindeyken, Güzelkent köyünde yola çıkan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Saldırı sonucu ATV köpeklerden birine çarparak devrildi, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

        Köpeklerin saldırması ve kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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