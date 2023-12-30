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        Sinop'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde beş katlı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:57
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        Sinop'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde beş katlı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        İlçe merkezi Tümerkan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak’ta Ahmet O'ya ait beş katlı binanın çatı kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri müdahale etti.

        Yangın sonucu çatıda hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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