Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.

Musa K'nin kullandığı 57 KF 793 plakalı otomobil, Üzümlü köyü mevkisinde bariyere çarptıktan sonra devrildi.

Sürücü ile yanında bulunan eşi Gülten K. yaralandı. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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