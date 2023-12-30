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        Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:49 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:51
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        Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.

        Musa K'nin kullandığı 57 KF 793 plakalı otomobil, Üzümlü köyü mevkisinde bariyere çarptıktan sonra devrildi.

        Sürücü ile yanında bulunan eşi Gülten K. yaralandı. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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