Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta polisler tarafından çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

        Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta polisler tarafından çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara yönelik ip atlama, yüz boyama ve voleybol gibi aktiviteler yapıldı.

        Etkinlikte ayrıca, "Mutlu Şehirde Polisimle Güvendeyim Projesi" kapsamında bahçe bitkileri yetiştiriciliği kursu alan çocukların ürün yetiştirdikleri seralar gezilerek, menekşe ekimi gerçekleştirildi.

        Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ercan Okur ile emniyet personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de avlanan torikler, tuzlanarak kavanozlarda satışa sunuldu
        Karadeniz'de avlanan torikler, tuzlanarak kavanozlarda satışa sunuldu
        Sinop'ta bir kişi evde ölü bulundu
        Sinop'ta bir kişi evde ölü bulundu
        Sinop'ta "Matematik Bilim Şenliği" etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta "Matematik Bilim Şenliği" etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Sinop'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Gerze Kaymakamı Arabacı, okul ziyaretlerinde bulundu
        Gerze Kaymakamı Arabacı, okul ziyaretlerinde bulundu
        Ayancık ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu
        Ayancık ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu