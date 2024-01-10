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        Saraydüzü'nde Kaymakam Boztaş köy ziyaretinde bulundu

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Davut Boztaş, köy ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:58 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:02
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        Saraydüzü'nde Kaymakam Boztaş köy ziyaretinde bulundu
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        Sinop’un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Davut Boztaş, köy ziyaretinde bulundu.

        Yalmansaray köyünü ziyaret eden Boztaş, köy muhtarı Ömer Gezer'den köyün sorunları hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra köy halkıyla bir araya gelen Boztaş, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Köy halkının sorun ve taleplerini dinleyen Boztaş, eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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