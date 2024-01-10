Gerze'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

Sinop’un Gerze ilçesinde otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

H.Ü. idaresindeki 57 ABU 303 plakalı otomobil, eski Gerze-Sinop kara yolunda, Ş.Y'nin kullandığı 57 FF 922 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Ş.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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