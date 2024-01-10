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        Gerze'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:34
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        Gerze'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        H.Ü. idaresindeki 57 ABU 303 plakalı otomobil, eski Gerze-Sinop kara yolunda, Ş.Y'nin kullandığı 57 FF 922 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı Ş.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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