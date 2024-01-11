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        Sinop'ta 60 bin 460 makaron ele geçirildi

        Sinop'ta düzenlenen operasyonda 60 bin 460 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:13
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        Sinop'ta 60 bin 460 makaron ele geçirildi
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        Sinop'ta düzenlenen operasyonda 60 bin 460 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda adreste yapılan aramalarda 60 bin 460 makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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