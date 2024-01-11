MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Güner, Gerze'de okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Gerze ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

Güner, ilçedeki temasları kapsamında ilk olarak Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı’yı makamında ziyaret etti.

Burada ilçedeki eğitim, öğretim faaliyetleri ve sorunlar hakkında Arabacı’dan bilgi alan Güner, daha sonra okul idarecileriyle bir araya geldi.

İlçedeki bazı okulları da ziyaret ederek bir süre öğrencilerle sohbet eden Güner, öğretmenlerle de buluşarak taleplerini dinledi.