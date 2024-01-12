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        Ayancık'ta sınava hazırlanan öğrencilere çorba ikram edildi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde sınava hazırlanan öğrencilere Gençlik Merkezi personeli tarafından çorba ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:59
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        Ayancık'ta sınava hazırlanan öğrencilere çorba ikram edildi
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde sınava hazırlanan öğrencilere Gençlik Merkezi personeli tarafından çorba ikram edildi.

        Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi, ilçede sınava hazırlanan öğrencilere ev sahipliği yapıyor.

        Burada derslerine çalışarak sınav öncesi test çözen öğrencilere merkez personeli tarafından çorba ikramında bulunuluyor.

        Merkezde öğrencilere yönelik ayrıca sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler de yapılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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