Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 367 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop ve Kastamonu'da, kar yağışı nedeniyle 367 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta gece saatlerinde başlayan kar, il genelinde etkili oldu. Kar nedeniyle merkezde 6, Ayancık ilçesinde 71, Türkeli ilçesinde de 33 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan 110 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde de etkili olan kar nedeniyle zaman zaman trafikte aksama meydana geldi.

Sinop Belediyesi ekipleri, yol güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Emniyet ve jandarma ekipleri ise farklı noktalarda tedbir alarak, sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

- Kastamonu

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 257 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları neticesinde kapanan 265 köy yolundan 8'inde ulaşım tekrar sağlandı.

Ekipler, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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