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        Sinop'ta bazı ilçelerde kar etkili oldu

        Sinop'ta il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Gerze ve Türkeli ilçelerinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 14:34 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:34
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        Sinop'ta bazı ilçelerde kar etkili oldu
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        Sinop'ta il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Gerze ve Türkeli ilçelerinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

        İlçe Özel İdaresi ekiplerince kapanan yollarda kar küreme çalışması yapıldı.

        Belediye ekipleri ise ilçe merkezlerinde cadde ve sokaklarda kar temizliği gerçekleştirildi.

        Emniyet ve jandarma ekiplerince de yol güzergahlarında tedbir alınarak sürücülere kış lastiği uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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