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        Türkeli'de kamyonetin çarptığı kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:19
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        Türkeli'de kamyonetin çarptığı kişi yaralandı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi yaralandı.

        Süleyman S. idaresindeki 57 HA 292 plakalı kamyonet, Tümerkan Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar K'ye çarptı.

        Kazada yaralanan Yaşar K, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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