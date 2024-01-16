Türkeli'de kamyonetin çarptığı kişi yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi yaralandı.

Süleyman S. idaresindeki 57 HA 292 plakalı kamyonet, Tümerkan Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar K'ye çarptı.

Kazada yaralanan Yaşar K, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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