Sinop'ta otomobil ormanlık alana devrildi, bir kişi yaralandı

Sinop'ta otomobilin ormanlık alana devrildiği kazada sürücü yaralandı.

E.H. idaresindeki 27 PM 668 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolu 46'ncı kilometrede kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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