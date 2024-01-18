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        Sinop'ta otomobil ormanlık alana devrildi, bir kişi yaralandı

        Sinop'ta otomobilin ormanlık alana devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:10 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:16
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        Sinop'ta otomobil ormanlık alana devrildi, bir kişi yaralandı
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        Sinop'ta otomobilin ormanlık alana devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        E.H. idaresindeki 27 PM 668 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolu 46'ncı kilometrede kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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