Gerze Kaymakamı Arabacı'dan depremzedelere ziyaret

Depremzedelerin sorun ve taleplerini dinleyen Arabacı, bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçede kaldıkları evlerinde ziyaret ettiği depremzedelerle sohbet eden Arabacı, ailelere çeşitli hediyeler verdi.

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