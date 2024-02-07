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        Gerze'de bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:12 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:12
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        Gerze'de bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Belören köyü Kadı Mahallesi'ndeki bir evin bacasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        İtfaiyenin kısa süreli çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında bacada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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