Gerze'de bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Belören köyü Kadı Mahallesi'ndeki bir evin bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İtfaiyenin kısa süreli çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında bacada hasar oluştu.
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