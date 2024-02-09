Sinop'ta balıkçılar, aynı saatte denize açılıp aynı saatte limana dönüyor

Çeşitli illerden Sinop'a gelen balıkçılar, aynı saatte denize açılıp aynı saatte limana dönme kararı aldı.

Ordulu 35 yıllık balıkçı gemisi kaptanı Erkan Ceylan, AA muhabirine, Sinoplu ve il dışından gelen balıkçılarla bir araya gelerek belirli saatler arasında avcılık yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Aldıkları karar doğrultusunda her gün saat 08.00'de denize açılıp saat 18.00'de avlanmayı bıraktıklarını anlatan Ceylan, "Yani gündüz avlanıp akşam saatlerinde limana dönüyoruz. Balık dağılmasın, toplu yerlerde dursun, uzaklaşmasın diye gece avlanmıyoruz." dedi.

Düzenli olarak avlanmaya devam ettiklerini dile getiren Ceylan, Akliman, İnceburun ve Gerze civarında bol miktarda istavrit avladıklarını kaydetti.

Hava durumunun olumsuz olduğu günlerde tamir, ağ bakımı, onarım, temizlik gibi işleri yaptıklarını aktaran Ceylan, "Bu sezon palamutta hayal kırıklığı yaşadık. 5 ay boyunca hamside bol ve bereketli bir sezon geçirdik. Önümüzdeki sezon palamudun olacağını düşünüyorum. Palamut bir yıl oluyor, bir yıl olmuyor. Hamsiden sonra istavrit başladı. Tekneler limana istavritle dönüyor." ifadelerini kullandı.