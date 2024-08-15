Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta yapımı süren TOKİ konutlarının yüzde 92'si tamamlandı

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Sinop'ta inşa edilen 317 konutun yüzde 92'lik bölümü tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:05 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta yapımı süren TOKİ konutlarının yüzde 92'si tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Sinop’ta inşa edilen 317 konutun yüzde 92’lik bölümü tamamlandı.

        Vali Mustafa Özarslan, beraberindeki heyetle Ordu Mahallesi’nde inşa edilen TOKİ konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Burada yetkililerden bilgi alan Vali Özarslan, gazetecilere, konutları kasım ayı içerisinde hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

        Konutların yüzde 92’lik kısmının tamamlandığını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        “İlimizin gelişmesi ve kalkınması açısından konut inşaatları çok önemli. TOKİ Başkanlığımız gerek il merkezinde gerekse ilçe merkezlerinde Sinop’umuzda konut yapımına devam etmekte. Bakanımız Sayın Murat Kurum beye TOKİ başkanlığımıza, kıymetli mühendislerimize, yüklenicilerimize ve işçilerimize çok teşekkür ediyorum. Hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımız güle güle otursunlar.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta ilçe stadı yenileniyor
        Boyabat'ta ilçe stadı yenileniyor
        Sinop'ta avlanan sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
        Sinop'ta avlanan sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
        Türkiye'nin en kuzey noktası İnce Burun'da Perseid meteor yağmuru gözlemlen...
        Türkiye'nin en kuzey noktası İnce Burun'da Perseid meteor yağmuru gözlemlen...
        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat'ta ziyaret ve incelemede bulundu
        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat'ta ziyaret ve incelemede bulundu
        Sinop'ta kentin 12 günlük asayiş raporu yayımlandı
        Sinop'ta kentin 12 günlük asayiş raporu yayımlandı
        Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel felaketinin izleri büyük ölçüde...
        Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel felaketinin izleri büyük ölçüde...