Sinop'ta yapımı süren TOKİ konutlarının yüzde 92'si tamamlandı

“İlimizin gelişmesi ve kalkınması açısından konut inşaatları çok önemli. TOKİ Başkanlığımız gerek il merkezinde gerekse ilçe merkezlerinde Sinop’umuzda konut yapımına devam etmekte. Bakanımız Sayın Murat Kurum beye TOKİ başkanlığımıza, kıymetli mühendislerimize, yüklenicilerimize ve işçilerimize çok teşekkür ediyorum. Hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımız güle güle otursunlar.”

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