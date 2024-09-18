Kalkınma ajansları Karadeniz'deki su ürünleri sektörünü değerlendirecek

Sinop'ta, "Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, Sinop'ta 23-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan çalıştaya Karadeniz'e kıyısı bulunan illerdeki KUZKA, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansının katılacağı belirtildi.

Çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Fırat Kalkınma Ajansı ve Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının da katkı sunacağı aktarılan açıklamada, Karadeniz'de su ürünleri sektörü için kalkınma ajanslarının bir araya geleceği "Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı" ile su ürünleri sektöründe güncel bilgilerin paylaşılması, sektör paydaşları ile etkileşimin artırılması ve ortak gündem oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.