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        Kalkınma ajansları Karadeniz'deki su ürünleri sektörünü değerlendirecek

        Sinop'ta, "Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:33 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:33
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        Kalkınma ajansları Karadeniz'deki su ürünleri sektörünü değerlendirecek
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        Sinop'ta, "Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, Sinop'ta 23-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan çalıştaya Karadeniz'e kıyısı bulunan illerdeki KUZKA, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansının katılacağı belirtildi.

        Çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Fırat Kalkınma Ajansı ve Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının da katkı sunacağı aktarılan açıklamada, Karadeniz'de su ürünleri sektörü için kalkınma ajanslarının bir araya geleceği "Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı" ile su ürünleri sektöründe güncel bilgilerin paylaşılması, sektör paydaşları ile etkileşimin artırılması ve ortak gündem oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.

        Çalıştayın Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Karadeniz su ürünleri sektörü tüm yönleriyle ele alınacak. Çalıştaya kalkınma ajansları temsilcileri, su ürünleri alanında önde gelen akademisyenler ve sektör temsilcileri katılacak. Çalıştayın ilk günü su ürünleri avcılık ve işleme, yetiştiriciliği ve değerlendirme konularında paneller gerçekleştirilecek. Günün sonunda da Sinop'ta faaliyet gösteren su ürünleri işleme tesislerine inceleme amaçlı saha gezisi düzenlenecek. Çalıştayın ikinci gününde ise Karadeniz'e kıyısı bulunan yedi kalkınma ajansı, ortak oturumda Proje Geliştirme ve Su Ürünleri Sektör Değerlendirmesi konu başlığında su ürünleri sektörünü masaya yatıracak. Çalıştay, Karadeniz'de yerel kalkınma hamlesinin tetiklenmesi ve bölgede su ürünleri alanında ortak gündem oluşturulması açısından büyük önem arz ediyor."

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