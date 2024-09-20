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        Sinop'ta sağanak etkili oldu, denizde hortum oluştu

        Sinop'ta etkili olan sağanak, bazı yollarda su birikintilerine neden oldu, denizde ise hortum oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 20.09.2024 - 13:09
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        Sinop'ta sağanak etkili oldu, denizde hortum oluştu
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        Sinop'ta etkili olan sağanak, bazı yollarda su birikintilerine neden oldu, denizde ise hortum oluştu.

        Kentte sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

        Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşması, trafikte aksamaya yol açtı.

        Belediye ekipleri, su birikintilerinin meydana geldiği cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

        Sağanak sebebiyle denizde hortum oluştuğu da görüldü.

        Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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