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        Sinop Valiliğinden fırtına uyarısı

        Sinop Valiliği, denizde kuvvetli fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:29
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        Sinop Valiliğinden fırtına uyarısı
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        Sinop Valiliği, denizde kuvvetli fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Orta Karadeniz bölgesinde rüzgarın 22 Eylül Pazar günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzey batı yönlerinden, kıyı kesimlerde güneybatıdan, açık denizlerde ise kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde (70-90 km/saat) eseceği belirtildi.

        Açıklamada, fırtınanın ulaşımda aksamaya yol açabileceğine işaret edilerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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