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        Sinop'ta sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı, bazı yollarda hasar oluştu

        Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı yıkıldı, bazı yollarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:00
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        Sinop'ta sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı, bazı yollarda hasar oluştu
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        Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı yıkıldı, bazı yollarda hasar oluştu.

        Kentte iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak taşkınlara neden oldu.

        Ada Mahallesi Esen Sokak'ta 7 katlı bir binanın arka tarafında bulunan istinat duvarı şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.

        İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AFAD ve itfaiye ekiplerince yapılan incelemede duvar altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

        İncelemelerin ardından Sinop Belediyesi ekipleri, çöken istinat duvarının ayakta kalan bölümünü yıkmak için çalışma başlattı.

        Kepçe ile yapılan çalışma sırasında duvarın ayakta kalan bölümü 7 katlı binanın arka cephesinin üzerine devrilerek zarar verdi.

        Olay yerinde bulunan apartman sakinleri ile belediye görevlileri arasında bu sırada tartışma yaşandı.

        AFAD, itfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Çalışma sırasında apartmana vatandaşların girişlerine izin verilmedi.

        Apartman sakini Kenan Aral, AA muhabirine, evde oturdukları sırada çok şiddetli bir ses duyduklarını söyledi.

        Trafik kazası sandıkları için balkona çıkıp baktıklarını anlatan Aral, "Eşim binanın arka tarafından taşlar düştüğünü söyledi. Görür görmez hemen evden çıktık. O an istinat duvarının yıkılmış olduğunu gördük." dedi.

        Kentteki olumsuz hava koşulları bazı bölgelerde taşkınlara da sebep oldu.

        Zeytinlik Mahallesi Karakum mevkisinde taşan dereler dolayısıyla bazı yol güzergahları taş ve çamurla doldu. Belediye ekipleri taşkınların yaşandığı bölgelerde temizlik çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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