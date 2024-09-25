AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Sinop'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde uygulamış olduğumuz bu ekonomik politikanın olumlu sonuçlarını almaya başladık." dedi.

Uygur, partisi tarafından hayata geçirilen "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında, Sinop'ta Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde partililerle bir araya geldi.

Burada gündeme ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı manifesto niteliğindeki konuşmasının, dünyadaki tüm mazlumlar için umut ışığı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyadaki bütün uluslararası kuruluşlara, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma "dur deme" çağrısında bulunduğunu aktaran Uygur, "Bedeli ne olursa olsun" denilerek tüm dünyaya verilen bu mesajların Türkiye'nin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdiğini anlattı.

Belgin Uygur, "Türkiye Buluşmaları" programları çerçevesinde ülkenin her noktasında vatandaşlarla buluşmaya, onların talep ve sorunlarını dinlemeye devam ettiklerini de vurgulayarak, AK Parti kadrolarının, tüm sorunların üstesinden gelebilecek birikim ve kabiliyete sahip olduğunu belirtti.