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        Karadeniz'deki su ürünlerinin geleceği Sinop'taki çalıştayda tartışıldı

        Sinop'ta, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyelinin değerlendirildiği "Karadeniz Masası Su Ürünleri Sektörü Değerlendirme Çalıştayı" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:51
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        Karadeniz'deki su ürünlerinin geleceği Sinop'taki çalıştayda tartışıldı
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        Sinop'ta, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyelinin değerlendirildiği "Karadeniz Masası Su Ürünleri Sektörü Değerlendirme Çalıştayı" sona erdi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğünde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştaya kalkınma ajansları yöneticileri, farklı üniversitelerden akademisyenlerle su ürünleri sektörü paydaşları katıldı.

        Çalıştayda, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyeli, su ürünleri alanındaki avcılık, işleme ve yetiştiricilik konuları masaya yatırılarak, bu alanlarda ortak projeler geliştirilmesi kararlaştırıldı.

        KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, çalıştaya ilişkin yaptığı açıklamada, kalkınma ajansları arasında ortak çalışma grubu oluşturularak su ürünleri sektörünün sorunlarına yönelik ajanda oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

        Çalıştay süresince su ürünleri sektörünün tüm sorun ve taleplerinin ele alındığını, çözümlerine yönelik fikirlerin tartışıldığını vurgulayan Genç, şöyle konuştu:

        "Çalışma masalarında birçok konu, başlıklar halinde ele alındı. Bizler de kalkınma ajansları olarak bunları kendi bakış açımız ile değerlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde paydaşlarımızla birlikte ortak çalışmalar yürüteceğiz. Ortak projeler ve faaliyetler gerçekleştireceğiz. Panellerde verilen bilgilerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sektörü daha yakından tanımıza imkan sağladı. Ortak çalışmanın sonunda güzel bir çıktı olarak çalıştay raporu elde edilecek. Rapordan elde ettiğimiz bu sonuçları kalkınma ajansları olarak takip edeceğiz. Sektörün sorunlarını çözmeye yönelik adımlar atacağız."

        Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ise su ürünleriyle ilgili kapsamlı oturumlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Oturumlarda, ajanslara ve diğer aktörlere düşen rollerin paylaşıldığını aktaran Çetinkaya, "Çalıştaydan çok önemli sonuçlar elde ettik. Bundan sonra çalışabileceğimiz konular hakkında ipuçları yakaladık. Karadeniz'e kıyısı olan ajanslarla bu konularda çalışmaya devam edeceğiz. Diğer iş birliği alanları konularında da ayrıca istişarelerde bulunduk. Ajanslar olarak iş birliği içinde Karadeniz'in sahip olduğu çeşitli sektörlerdeki potansiyelini ulusal ve uluslararası ölçekte değerlendirmek adına önemli bir fırsat yakaladığımızı düşünüyorum." dedi.

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle de kalkınma ajansları olarak mevcut durumun yanında geleceğe yönelik mavi ekonomi ve mavi dönüşüm alanında nelerin yapabileceğini ele aldıklarını anlattı.

        Elde edilen verilen gelecekte uygulanacak projelere ışık tutacağını dile getiren Dicle, "Önümüzdeki dönemde orta çıkarılan proje fikirlerini kendi içimizde tartışarak farklı projeleri geliştirme fırsatımız olacak. Bize bu fırsatı sağladığı için KUZKA'ya ev sahipliği için teşekkür ederim." diye konuştu.

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