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        Boyabat'ta Ahilik Haftası kutlandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Ahilik Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:15 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:24
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        Boyabat'ta Ahilik Haftası kutlandı
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde Ahilik Haftası kutlandı.

        Boyabat Küçük Sanayi Sitesi'nde düzenlenen kutlama programına Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş katıldı.

        Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Ahilik Haftası'nda ahiliğin merkezlerinden olan Boyabat’ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Toplumları bir arada tutan kurallar olduğuna dikkati çeken Özarslan, Türk milletinin yazılı olmayan gelenek ve göreneklere sahip olan özel bir toplum olduğunu anlattı.

        Ahiliğin de yılladır süregelen önemli bir gelenek olduğunu dile getiren Özarslan, şöyle konuştu:

        "Bu güzel geleneği gelecek nesillerimize aktarmamız lazım. Biz mesleğe çalışmaya aşık bir milletiz. Alın teriyle ailemize bakmayı düstur edinmişiz. Komşumuz açken tok yatamayız. Bu güzel ahlakın ve güzel ticaret ilkelerinin devamını sağlayan esnaf büyüklerimize teşekkür ediyorum. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran başta olmak üzere ebediyete kavuşan tüm ahilerimiz ve ustalarımızı rahmetle anıyorum. Esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

        Maviş ise ahilik kültürünün kendileri için çok kıymetli olduğunu aktardı.

        Maviş, ahilik kültürünün geçmişten bugüne herkese rehber olması gerektiğine vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Rekabet için her türlü ahlaksızlığın normal göründüğü vahşi kapitalizmin egemen olduğu bu dönemde ahilik kültürünü yaşatmak çok önemli bir olaydır. Sadece ismiyle bile ahilik bize çok şey anlatır. Temeli ahlaktır, dedelerimiz ticaretle ahlakı buluşturan mirası bizlere bırakmışlar. Ahilik denildiğinde aklımıza gelen ikinci şey helal kazançtır. Çünkü bizim kültürümüz helal lokmayla büyümeyenlerin bu vatana millete hayrının olamayacağı inancına dayanıyor. Teşkilatının içinde olanla birbirlerine bakarak yanlış yaparak hata yapmamaya, aldanmamaya dayanmaktadır. Bugünkü dünyada bu durumu anlayamazlar."

        Konuşmaların ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılında mezun olan 32 çıraklık okulu öğrencisine ustalık belgesi ve lise diplomaları verildi.

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