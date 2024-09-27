Gerze'de Mevlid-i Nebi Haftası dolasıyla "Hayır Çarşısı" açıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolasıyla "Hayır Çarşısı" açıldı.

İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Gerze Şubesi tarafından Zeytinlik Parkı'nda açılan çarşıda,satışı yapılan ürünlerin geliri, Kur'an kurslarında eğitim gören hafızlar ve öğrencilere harcanacak.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür yardımseverlik örneklerinin artarak devam etmesini arzu ettiklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Arabacı, "Müftülüğümüz Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle çocuklarımıza yararlı olması açısından böyle bir Hayır Çarşısı kurdu. Geçen yıl da aynı haftada böyle anlamlı bir çalışma yapmışlardı. Emeği geçen, hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun." dedi.