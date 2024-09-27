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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Sinop'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 21:45 Güncelleme: 27.09.2024 - 21:51
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Sinop'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi ve Boyabat ilçesinde çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramalarda 82 gram uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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