Sinop'ta yamaçtan kopan kaya parçası park halindeki otomobilin üzerine düştü

Düşen kaya parçasının hasara neden olduğu otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, belediye ekipleri de olay yerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası, park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

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