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        Sinop'ta balıkçıların ağlarına 2 bin kasa palamut takıldı

        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta denize açılan balıkçılar, bir gecede 2 bin kasa palamut avladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:20 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:40
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        Sinop'ta balıkçıların ağlarına 2 bin kasa palamut takıldı
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        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta denize açılan balıkçılar, bir gecede 2 bin kasa palamut avladı.

        1 Eylül'de başlayan av sezonu sonrası Karadeniz'de yaşanan palamut bereketi devam ediyor.

        Sinop'ta küçük boylardaki tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçıları, limana 2 bin kasa palamut avlayarak döndü.

        Kentin İnceburun ve Akliman açıklarında avlanan bir kilogram ağırlığındaki palamutlar, tanesi 80 liradan satışa sunuldu.

        Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, Sinop civarında bu sezon ilk defa bu kadar yoğun palamut avcılığı olduğunu söyledi.

        Kıyı balıkçılarının avladıkları 2 bin kasa palamutla yüzlerinin güldüğünü vurgulayan Tuncer, şunları kaydetti:

        "Bu sezon palamut bolluğu var. Sinop civarında fazla avcılık yoktu ama çok şükür bugün ilk defa kıyı balıkçısının yüzü güldü. İnşallah bunları dışarılara sevk ederek satmaya çalışacağız. Vatandaşın palamuda ilgisi de devam ediyor. Çünkü artık tuzlama zamanı geldi. Bu balıklar artık tuzlanabilir. Bu fırsatı kaçırmasınlar."

        Tuncer, palamut bolluğunun hava şartları uygun gittiği sürece devam edeceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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