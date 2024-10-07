Sinop'ta fabrikada çıkan yangında üç traktör yandı

Fabrika bekçisinin haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye merkezi Karacaören mevkisinde faaliyet gösteren bir tuğla fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir tuğla fabrikasında çıkan yangında, üç traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

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