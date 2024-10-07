Türk Kızılay'dan Sinop Üniversitesi'ne bronz madalya

Sinop Üniversitesi, kan bağışı konusunda yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle Türk Kızılay tarafından bronz madalya ile ödüllendirildi.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir'i makamında ziyaret etti.

Yıldırım, ziyaretinde Rektör Taşdemir'e üniversite olarak kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, Türk Kızılay adına bronz madalya takdim etti.

Taşdemir de üniversite olarak bu tür sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti: