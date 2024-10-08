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        Sinop'ta 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Sinop'ta, hakkında 23 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:40
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        Sinop'ta 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Sinop'ta, hakkında 23 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Vali Mustafa Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yürütülen faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

        Paylaşımında, firari suçluların sokaklarda gezmelerine izin verilmeyeceğini vurgulayan Özarslan, şunları kaydetti:

        "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 23 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K, saklandığı adreste yakalandı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Firari suçluların sokaklarda gezmelerine izin verilmeyecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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