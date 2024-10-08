Sinop'ta 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Vali Mustafa Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yürütülen faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

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