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        Türkeli MYO'da "Çocuk Oyun Şenliği" düzenlendi

        Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından "Çocuk Oyun Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:20 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:20
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        Türkeli MYO'da "Çocuk Oyun Şenliği" düzenlendi
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        Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından "Çocuk Oyun Şenliği" gerçekleştirildi.

        Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri öğretim elemanları ile öğrencileri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen şenlikte yüzlerce çocuk doyasıya eğlendi.

        Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yusuf Argın, birçok ilde çeşitli oyun şenlikleri gerçekleştirildiğini belirterek, "Ancak bu şenliğin onlardan bir farkı var. Alışılagelmiş şenliklerde çuval yarışı, yağ satarım bal satarım gibi geleneksel oyunlar yer almaktayken, bu şenlikte geleneksel oyunların yanı sıra daha çok çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak, çocukları eğlendirerek öğretmeye yönlendirecek oyunlar bulundu." dedi.

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