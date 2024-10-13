Sinop'ta mantar toplarken ormanda kaybolan iki kadın AFAD tarafından bulundu

Yaklaşık iki saatlik arama çalışmalarının ardından Hanife A. ile Zeynep D. ormanlık alanda AFAD ekiplerince bulundu.

Kent merkezinde Hanife A. ile komşusu Zeynep D. öğle saatlerinde mantar toplamak için Akliman mevkisinde ormanlık alana gitti.

Sinop’ta mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan iki kadın aramalar sonucu bulundu.

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