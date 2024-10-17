Sinop'ta çiftçilere zirai don uyarısı

Sinop Valiliği, il genelinde beklenen zirai don tehlikesine karşı çiftçilere uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edeceği vurgulandı.

Soğuk havayla birlikte oluşabilecek zirai don tehlikesinin gelecek hafta ortasına kadar sürmesinin beklediği belirtilen açıklamada, “Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.