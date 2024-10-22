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        Karadeniz'deki kötü hava şartları balık tezgahlarının boş kalmasına neden oldu

        Karadeniz'de beş gündür devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:29 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:36
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        Karadeniz'deki kötü hava şartları balık tezgahlarının boş kalmasına neden oldu
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        Karadeniz'de beş gündür devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı.

        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, 1 Eylül’de başlayan av sezonu içerisinde ilk kez tezgahlarda balık yer almadı.

        Karadeniz'de sert esen rüzgarlar sebebiyle avcılık yapamayan balıkçılar limanlardaki bekleyişlerini sürdürürken, tezgahlar ise tamamen boş kaldı.

        Balık almak için tezgahlara gelen bazı vatandaşlar balık olmadığını görünce geri dönmek zorunda kaldı.

        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bölgedeki olumsuz hava şartlarının 5 gündür aralıklarla devam ettiğini anımsattı.

        Yapılan meteorolojik uyarılar üzerine balıkçılar olarak denize açılmadıklarını vurgulayan Ünlü, "Avcılık bu sürede hiç olmadı. Dolasıyla şu an itibarıyla tezgahlarımız boş kaldı. Yarın itibarıyla tezgahlarımızın yeniden dolmasını umut ediyoruz." dedi.

        Ünlü, olumsuz hava koşullarının balığın avcılığı kadar fiyatlarını da etkilediğine dikkati çekerek, "Arz talebe bağlı olarak balık fiyatlarında bir artış söz konusu olabiliyor. Havanın kötü gitmesi avcılık kadar fiyatları da olumsuz etkiliyor. Maalesef birkaç gündür böyle bir tabloyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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