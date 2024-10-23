Durağan'da üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlanacak

Başvuruların Belediye üzerinden yapılabileceği vurgulanan açıklamada,"Durağan’da doğup büyümüş, ancak ilçemiz dışında lisans ve ön lisans eğitimine devam eden üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği başvuruları başlamıştır. Eğitim desteği başvuruları belediyemiz üzerinden yapılabilir." ifadelerine yer verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eğitim desteği programına katkı sunmak isteyenler için başvurularının başladığı bildirildi.

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