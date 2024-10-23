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        Durağan'da üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlanacak

        Sinop'un Durağan ilçesinde ilçe dışında eğitim gören öğrencilere eğitim desteği sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:57 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:57
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        Durağan'da üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlanacak
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        Sinop’un Durağan ilçesinde ilçe dışında eğitim gören öğrencilere eğitim desteği sağlanacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eğitim desteği programına katkı sunmak isteyenler için başvurularının başladığı bildirildi.

        Başvuruların Belediye üzerinden yapılabileceği vurgulanan açıklamada,"Durağan’da doğup büyümüş, ancak ilçemiz dışında lisans ve ön lisans eğitimine devam eden üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği başvuruları başlamıştır. Eğitim desteği başvuruları belediyemiz üzerinden yapılabilir." ifadelerine yer verildi.

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