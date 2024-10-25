Gerze'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

Denetimlerde, kask kullanımı ve abartı egzoz ve hatalı sollama gibi konularda sürücülere bilgilendirmede bulunan ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması ve yaşanabilecek kazaların önüne geçilebilmesi için kurallara uyulması tavsiyesinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik şubesi ekipleri ilçe genelinde motosiklet sürücüleri yönelik denetim gerçekleştirdi.

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