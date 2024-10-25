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        Gerze'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:27
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        Gerze'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik şubesi ekipleri ilçe genelinde motosiklet sürücüleri yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, kask kullanımı ve abartı egzoz ve hatalı sollama gibi konularda sürücülere bilgilendirmede bulunan ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması ve yaşanabilecek kazaların önüne geçilebilmesi için kurallara uyulması tavsiyesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

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