Türkeli'de öğrencilere "Narko Gençlik" projesi tanıtıldı

Öğrencilere, broşürler dağıtarak uyuşturucu kullanımı ve zararları konusunda da bilgiler veren ekipler, uyuşturucu maddelerden uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

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