Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta çiftçi ve sanayicilere iklim değişikliğiyle mücadele eğitimi verildi

        Sinop'ta, hayata geçirilen "Yerel Sanayi ve Tarımın İklim Değişikliğine Uyumunun Artırılması" projesi kapsamında çiftçiler ve sanayicilere yönelik farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta çiftçi ve sanayicilere iklim değişikliğiyle mücadele eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta, hayata geçirilen “Yerel Sanayi ve Tarımın İklim Değişikliğine Uyumunun Artırılması" projesi kapsamında çiftçiler ve sanayicilere yönelik farkındalık eğitimi verildi.

        Türkeli Belediyesi yürütücülüğünde, Litvanya’nın Vilkaviskis Belediyesi ve Akademisyenler Birliği Derneği işbirliğinde uygulanan "Yerel Sanayi ve Tarımın İklim Değişikliğine Uyumunun Artırılması” projesi tamamlandı.

        Avrupa Birliği’nce finanse edilen ve bir yıl süren proje çerçevesinde akademisyenler tarafından çiftçi ve sanayicilere iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgiler aktarıldı.

        Projenin Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kapanış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, iklim değişikliğinin sadece çevreye değil insan sağlığına da olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

        Dünyadaki ufak bir ısı değişiminin dahi tüm canlıların yaşam konforlarını etkileyebileceğini vurgulayan Taşdemir, iklim değişikliğinin tarım ve insan döngüsü açısından ilerleyen süreçlerde sağlıksız bir toplum ortaya çıkarma tehlikesi yarattığını dile getirdi.

        İklim değişikliğinden en fazla etkilenenin doğa olduğunu ancak tedbir alınmaması durumunda insanların da yakın gelecekte bundan etkilenebileceğini ifade eden Prof. Dr. Taşdemir, şöyle konuştu:

        “İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hep birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. 'Bu mevsimde aslında bunun olmaması, havaların biraz daha sıcak gitmesi gerekiyordu.' diyoruz. Tabii bu iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin sadece doğaya değil farklı yerlere de gitme durumu var. Yetiştirilen tarım ürünleri, bu ürünlerin insan sağlığına olumsuz yönde etkileri olabilir. Bunu bir döngü olarak görmeliyiz. Dolayısıyla iklimdeki küçük bir değişiklik bizlerin normal hayatlarını, konforlarını ve sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecektir. Sonuç olarak tarımın, doğanın, çevrenin iklim değişikliğinden etkilenmesi gelecekte sağlıksız bir toplumun da ortaya çıkması tehlikesi yaratıyor.”

        Daha sonra Akademisyenler Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tayfun Fındık, proje çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü

        Benzer Haberler

        Türkeli'de öğrencilere "Narko Gençlik" projesi tanıtıldı
        Türkeli'de öğrencilere "Narko Gençlik" projesi tanıtıldı
        Gerze'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
        Gerze'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Türkeli'de orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi
        Türkeli'de orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi
        Sinop'ta "Ailede Sorumluluk Bilinci" konferansı düzenlendi
        Sinop'ta "Ailede Sorumluluk Bilinci" konferansı düzenlendi
        Sinop'ta uçurumdan düşen kişi öldü
        Sinop'ta uçurumdan düşen kişi öldü