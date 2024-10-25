Sert esen rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri Sinop Limanı'na sığındı
Palamut avcılığı için Karadeniz'e açılan çok sayıda balıkçı teknesi, rüzgarın sert esmesi nedeniyle Sinop Limanı'na sığındı.
Palamut avcılığı için Karadeniz'e açılan çok sayıda balıkçı teknesi, rüzgarın sert esmesi nedeniyle Sinop Limanı'na sığındı.
Bölgede saatteki hızı 26 kilometreye ulaşan rüzgar sebebiyle avcılık yapmakta güçlük çeken 30'a yakın balıkçı teknesi, Sinop Limanı'na gelerek burada bekleyişe geçti.
Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, palamut sürülerini takip eden balıkçıların bölgedeki olumsuz hava şartlarından etkilendiğini söyledi.
Sert esen rüzgarın avcılık yapmaya müsaade etmediğini dile getiren Ünlü, "Balıkçılarımız bu nedenle şu an Sinop'a sığınmış durumdalar. Liman ve barınaklarımızın tamamı dolu vaziyette. Hava şartlarının düzelmesiyle tekrar denize açılacaklar.” diye konuştu.
Ünlü, palamudun Karadeniz'deki göç sürecinin de başladığını belirterek, bunun bir hafta kadar sürmesini beklediklerini kaydetti.
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