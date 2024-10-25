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        Boyabat'ta 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 23:56 Güncelleme: 26.10.2024 - 01:37
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        Boyabat'ta 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        İlçenin Osmanköy Köyü'nde Ömer Güldür'e ait 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdehale ederek söndürdü.

        Yangın nedeniyle çatı katında maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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