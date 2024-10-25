Boyabat'ta 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdehale ederek söndürdü.

İlçenin Osmanköy Köyü'nde Ömer Güldür'e ait 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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